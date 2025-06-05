MKE Ankaragücü sosyal medya hesabından konu ile alakalı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CHP Ankara Milletvekili Sayın Adnan Beker’den Kulübümüze Ziyaret ve Destek Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Sayın Adnan Beker, kulübümüzü ziyaret ederek Başkanımız Sayın Gazi Ercüment Tekin ile bir araya gelmiş, kulübümüze maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Sayın Beker, bu desteğin bir başlangıç olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte de MKE Ankaragücü camiasının yanında maddi ve manevi olarak yer alacağını ifade etmiştir. Nazik ziyaretleri ve kulübümüze verdikleri kıymetli destekten dolayı Sayın Adnan Beker’e camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunarız."

CHP Ankara Milletvekili Sayın Adnan Beker’den Kulübümüze Ziyaret ve Destek



Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Sayın Adnan Beker, kulübümüzü ziyaret ederek Başkanımız Sayın Gazi Ercüment Tekin ile bir araya gelmiş, kulübümüze maddi ve manevi destekte bulunmuştur.



Sayın… pic.twitter.com/nMVEr09lD5 — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) June 4, 2025