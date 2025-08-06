2021 yılında Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında geçirdiği dört yılın unutulmaz olduğunu dile getirdi:

“Galatasaray'da gerçekten benim için unutulmaz dört yıl geride kaldı. Son üç yılda şampiyonluklar yaşadım, kupalar kaldırdım. Gurur verici. Ben hayal kurmayı hiç bırakmadım.”

Unutamadığı Maç: Ankaragücü Deplasmanı

Kariyerindeki en özel maç sorulduğunda, Ankaragücü deplasmanında kazanılan şampiyonluğu işaret eden Barış Alper, şu sözleri kullandı:

“Galatasaray'da yaşadığım ilk şampiyonluğu unutamıyorum. Ankara'nın benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Orada şampiyonluk maçında gol atmak ve maçtan sonra şampiyonluğu deplasman tribünüyle kutlamak unutulmazdı.”

“Cristiano Ronaldo’yu Idol Olarak Görüyorum”

Futbol kariyerinde ilham aldığı isimlerden de bahseden milli yıldız, Cristiano Ronaldo hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Çocukluğumdan beri hızlı, savaşçı, güçlü ve çalışkan futbolcuları örnek aldım. Kendim de öyle olmaya çalıştım. Cristiano Ronaldo’yu idol olarak gördüğümü söyleyebilirim.”

“Milli Formayı Taşımak Ayrı Bir Gurur”

A Milli Takım’daki performansına da değinen Barış Alper, milli formayı giymenin her zaman gurur verici olduğunu vurguladı:

“Milli forma demek, milletimizi ve bayrağımızı temsil etmek demek. Hocalarım bana hangi mevkide görev verirse versin, onların güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum. Ay-yıldızı göğsümde taşımak çok ayrı bir gurur.”

Barış Alper’in Hedefi: Kupalar Kazanmak

Gelecekteki hedeflerine de değinen Red Bull sporcusu Barış Alper Yılmaz, istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam ettiğini belirtti:

“Her zaman çalışmaya devam edip önümdeki idmana ve bir sonraki maça odaklanıyorum. Hedefim ise, her zamanki gibi kupalar kazanmak.”