Türkiye, Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenen U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda toplam 4 altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Enes Biber ve Aytimur Selçuk, U23 Erkekler İki Tek (BM2-) kategorisinde altın madalya alarak hem Türk spor tarihine geçti hem de gelecek için umut verdi.

Enes Biber: “Hedefimiz adım adım Olimpiyat”

Kürek sporuna 14 yaşında başlayan Enes Biber, geç başladığını ancak içindeki hırs sayesinde kısa sürede büyük ilerleme kaydettiğini söyledi. Kürek kariyerine yıldızlar kategorisinde başlayan Biber, ilk yarışında fark yese de bugün geldiği noktada 3-4 yıldır Türkiye’de geçilemeyen bir isim haline geldi.

“Hedefimiz olimpiyat ama adım adım ilerleyeceğiz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var, sonrasında büyükler kategorisinde madalya, en sonunda ise Los Angeles 2028 Olimpiyatları’nda madalya hedefliyoruz.”

Hastalığını Yarıştan Önce Gizledi, Altın Madalya Kazandı

Yarı final sonrası hastalanan Enes, bu durumu ekip arkadaşına ve antrenör dışında kimseye söylemedi. Zorlu sürece rağmen yarışa katılarak birinciliği elde eden genç sporcu, “Bu mücadeleyi vermem gerekiyordu, çünkü buraya kadar hep savaşarak geldim” dedi.

Aytimur Selçuk: “İlk başta istemedim ama şimdi hedefim Olimpiyat”

Ailesinin kürekçi olması nedeniyle spora başlayan Aytimur Selçuk, başta istekli olmasa da zamanla sporu sevdiğini ve başarılarla motive olduğunu belirtti. Enes ile birlikte Avrupa, Balkan ve dünya şampiyonlukları yaşayan Selçuk, “Hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları” sözleriyle uzun vadeli planlarını aktardı.

“İlk başladığımda kaçmak istiyordum. Ama arkadaşlık ortamı, yarış heyecanı ve başarı duygusu beni bağladı. Şimdi ise her antrenmana altın madalya hedefiyle çıkıyorum.”

Kürek Sporunda Türkiye’nin Yükselen Grafiği

Her iki sporcu da Türkiye’de kulüp sayısının azlığına dikkat çekerek Fenerbahçe ve Galatasaray dışında aktif kulüp olmamasının dezavantaj olduğunu belirtti. Ancak son yıllarda yapılan yatırımlarla kürek sporunun geliştiğini ve Türkiye’nin dünya sahnesinde “favori ülke” olarak anılmaya başladığını vurguladılar.

Kısa Vadeli Hedef: Avrupa Şampiyonası | Uzun Vadeli Hedef: 2028 Los Angeles Olimpiyatları

Enes Biber ve Aytimur Selçuk’un öncelikli hedefi 2025 Avrupa Şampiyonası’nda yeniden altın madalya kazanmak. Uzun vadeli hedefleri ise Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye’ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırmak.