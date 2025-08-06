İspanyol giyim markası Zara'nın iki reklamı, İngiltere Reklam Standartları Kurumu (ASA) tarafından “sağlıksız beden algısı” oluşturduğu gerekçesiyle yasaklandı.

Sosyal medyada ve Zara'nın internet sitesinde yayınlanan iki reklamda, aşırı zayıf olduğu düşünülen modellerin yer alması kamuoyunda tepkilere yol açtı. Şikayetler üzerine inceleme başlatan İngiltere Reklam Standartları Kurumu (ASA), modellerin “sağlıksız derecede zayıf” göründüğünü belirterek, bu reklamların gençler üzerinde olumsuz etki yaratabileceği sonucuna vardı.

Kararda, modellerin kemik yapılarının fazlasıyla belirgin olduğu ve duruşlarının da bu algıyı pekiştirdiği ifade edildi. ASA, markanın benzer içerikli görselleri bir daha kullanmaması yönünde uyarıda bulundu.

Zara ise açıklamasında, reklam kampanyasında yer alan modellerin profesyonel olduğunu ve herhangi bir sağlık sorunlarının bulunmadığını savundu. Ancak kurum, markanın savunmasını yeterli bulmadı.