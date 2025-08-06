Adıyaman’da içme suyu ihtiyacını karşılayan Havşeri İsale Hattı yenilendi. Yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, göreve iade edilmesinin ardından ilk ziyaretini burada çalışan ekiplerle gerçekleştirdi.

Görevine kısa süre önce yeniden dönen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın en önemli altyapı projelerinden biri olan Havşeri İsale Hattı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Tutdere, Emlak Konut iş birliğiyle yürütülen projede sahada görev yapan işçilerle bir araya geldi.

“Haksız ve hukuksuz uygulama sona erdi ve biz de emekçi kardeşlerimizin, Adıyaman halkı için mücadele eden Adıyaman Belediyemizin ve Emlak Konut’un çalışanlarıyla işimizin başındayız” diyen Tutdere, su hattının yenilenmesiyle birlikte kentte yaşanan içme suyu probleminin büyük ölçüde çözüleceğini söyledi.

Çalışmaların hızla tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Tutdere, “Adıyamanlı hemşehrilerimizin sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşması için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Proje kapsamında hattın eskiyen kısımları modern malzemelerle değiştirildi. Yetkililer, hattın tamamlanmasıyla birlikte su kayıplarının da önüne geçileceğini belirtti.