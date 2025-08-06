Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından organize edilen şampiyonaya, bireysel kategoride 77 ülkeden 104 sporcu, grup kategorisinde ise 36 ülkeden 207 cimnastikçi katılacak.

Türkiye’yi Temsil Edecek İsimler

Bireysel Kategoride : Hatice Gökçe Emir CHP’li Meclis Üyesi Burak Korkmaz Gözaltına Alındı! İçeriği Görüntüle

Grup Kategorisinde: Anika Rashitov, Arina Iunıashina, Aleyna Gürsoy, İrem Sırcan, Melek Duru Özen, Kseniia Iunıashina

Milli takım, hem bireysel hem de grup serilerinde en yüksek dereceyi hedefliyor.

Avrupa Şampiyonası’nda Dikkat Çeken Performans

Haziran ayında Estonya’da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda:

Grup Milli Takımı , "3 top 2 çember" serisinde 21.550 puanla Avrupa 8'incisi oldu.

Hatice Gökçe Emir, bireysel genel tasnifte 107.250 puanla 13. sırayı elde etti.

Bu başarılar, Dünya Şampiyonası öncesinde umut verici olarak değerlendiriliyor.