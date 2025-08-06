Lig tarihinin en çok şampiyon olan takımı Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, bugüne kadar 25 kez mutlu sona ulaşarak zirvede yer aldı. Fenerbahçe ise 26 kez ikinci olarak bu alanda liderliği aldı.
En Gollü Maç ve En Farklı Skorlar
-
En gollü maç: 1991-1992 sezonundaki Fenerbahçe-Gaziantepspor karşılaşması (8-4)
-
En farklı galibiyet: 1989-1990 sezonunda Beşiktaş-Adana Demirspor maçı (10-0)
-
En farklı deplasman galibiyeti: 1992-1993’te Galatasaray, MKE Ankaragücü’nü 8-0 mağlup etti.
Takım ve Oyuncu Bazlı Rekorlar
-
En çok maç oynayan takımlar: Fenerbahçe ve Galatasaray (2232)
-
En çok gol atan takım: Fenerbahçe (4034 gol)
-
En çok gol kralı çıkaran takım: Galatasaray (19 kez)
-
En çok gol atan futbolcu: Hakan Şükür (249 gol)
-
En çok oynayan futbolcu: Umut Bulut (515 maç)
En Uzun Seriler
-
En uzun yenilmezlik serisi: Beşiktaş – 48 maç (1990-1992)
-
En uzun deplasmanda yenilmeme: Galatasaray – 40 maç (1997-2000)
-
Evinde yenilmeme rekoru: Trabzonspor – 90 maç (1975-1982)
En İyi Sezon Performansı
2023-2024 sezonunda Galatasaray, 38 maçta 33 galibiyet, 102 puanla tarihin en yüksek puanını elde etti. Aynı sezon, Galatasaray üst üste 17 galibiyet alarak bu alanda da rekor kırdı.
En Kötü Performans ve İstatistikler
-
En az galibiyet: Zeytinburnuspor ve MKE Ankaragücü (2 galibiyet, 1996-1997 ve 2011-2012)
-
En çok yenilen takım: MKE Ankaragücü (711 mağlubiyet)
-
En az gol atan takım: Kırıkkalespor (21 gol)
Teknik Direktör ve Hakem Rekorları
-
En çok şampiyonluk yaşayan teknik adam: Fatih Terim (8 şampiyonluk)
-
En çok maç yöneten teknik direktör: Rıza Çalımbay (637 maç)
-
En çok maç yöneten hakem: Cüneyt Çakır (385 maç)
Süper Lig’de Tarihe Geçen Diğer Rekorlar
-
En genç gol atan oyuncu: Emre Demir (15 yaş, Kayserispor)
-
En uzun süre gol yemeyen kaleci: Şenol Güneş – 1112 dakika
-
Bir maçta en çok gol atan oyuncu: Tanju Çolak – 6 gol (1992-1993)
Süper Lig'in En İlginç Verileri
-
En çok takımı barındıran şehir: İstanbul (19 takım)
-
Ligde hiç düşmeyen takımlar: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor
-
Ligde sadece 1 sezon yer alanlar: Petrolofisi, Bucaspor, Siirtspor, Kahramanmaraşspor, Kırıkkalespor ve diğerleri