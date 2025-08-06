Lig tarihinin en çok şampiyon olan takımı Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, bugüne kadar 25 kez mutlu sona ulaşarak zirvede yer aldı. Fenerbahçe ise 26 kez ikinci olarak bu alanda liderliği aldı.

En Gollü Maç ve En Farklı Skorlar

En gollü maç: 1991-1992 sezonundaki Fenerbahçe-Gaziantepspor karşılaşması (8-4)

En farklı galibiyet: 1989-1990 sezonunda Beşiktaş-Adana Demirspor maçı (10-0)

En farklı deplasman galibiyeti: 1992-1993’te Galatasaray, MKE Ankaragücü’nü 8-0 mağlup etti.

Takım ve Oyuncu Bazlı Rekorlar

En çok maç oynayan takımlar: Fenerbahçe ve Galatasaray (2232)

En çok gol atan takım: Fenerbahçe (4034 gol)

En çok gol kralı çıkaran takım: Galatasaray (19 kez)

En çok gol atan futbolcu: Hakan Şükür (249 gol)

En çok oynayan futbolcu: Umut Bulut (515 maç)

En Uzun Seriler

En uzun yenilmezlik serisi: Beşiktaş – 48 maç (1990-1992)

En uzun deplasmanda yenilmeme: Galatasaray – 40 maç (1997-2000)

Evinde yenilmeme rekoru: Trabzonspor – 90 maç (1975-1982)

En İyi Sezon Performansı

2023-2024 sezonunda Galatasaray, 38 maçta 33 galibiyet, 102 puanla tarihin en yüksek puanını elde etti. Aynı sezon, Galatasaray üst üste 17 galibiyet alarak bu alanda da rekor kırdı.

En Kötü Performans ve İstatistikler

En az galibiyet: Zeytinburnuspor ve MKE Ankaragücü (2 galibiyet, 1996-1997 ve 2011-2012)

En çok yenilen takım: MKE Ankaragücü (711 mağlubiyet)

En az gol atan takım: Kırıkkalespor (21 gol)

Teknik Direktör ve Hakem Rekorları

En çok şampiyonluk yaşayan teknik adam: Fatih Terim (8 şampiyonluk)

En çok maç yöneten teknik direktör: Rıza Çalımbay (637 maç)

En çok maç yöneten hakem: Cüneyt Çakır (385 maç)

Süper Lig’de Tarihe Geçen Diğer Rekorlar

En genç gol atan oyuncu: Emre Demir (15 yaş, Kayserispor)

En uzun süre gol yemeyen kaleci: Şenol Güneş – 1112 dakika

Bir maçta en çok gol atan oyuncu: Tanju Çolak – 6 gol (1992-1993) CHP’li Meclis Üyesi Burak Korkmaz Gözaltına Alındı! İçeriği Görüntüle

Süper Lig'in En İlginç Verileri

En çok takımı barındıran şehir: İstanbul (19 takım)

Ligde hiç düşmeyen takımlar: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor

Ligde sadece 1 sezon yer alanlar: Petrolofisi, Bucaspor, Siirtspor, Kahramanmaraşspor, Kırıkkalespor ve diğerleri