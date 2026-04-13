'Bu hafta en güçlü şekilde maçımıza hazırlanacağız'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, '1-1'lik beraberlikle buradan ayrıldık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Onlarla daha önce çok büyük başarılara ulaştık. Yine avantaj bizde, önde olan biziz, yine şampiyon biz olacağız diye düşünüyorum' dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. 'Tabii ligin son haftaları... Özellikle bu hafta bizim için 3 tane maç üst üste oynadığımız bir haftaydı. Trabzon mağlubiyetiyle başladık ardından Göztepe galibiyeti. Bugün de puan farkını devam ettirmek için kritik bir karşılaşmaydı. Maç başlangıcımız ve ilk yarıdaki oyunumuzun iyi olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıya kötü başlamadık ama ilerleyen bölümde rakibin kalemize daha fazla geldiğini gördüğümüz yerde değişiklikler yaptık. Çok fazla pozisyon vermesek de golü kalemizde gördük. Devamında değişiklikler yaptık ve oyunu çevirmeye çalıştık. Maçın son bölümünde pozisyonları yaratamadık. 1-1'lik beraberlikle buradan ayrıldık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Onlarla daha önce çok büyük başarılara ulaştık. Yine avantaj bizde, önde olan biziz, yine şampiyon biz olacağız diye düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'TAKIMIMA İNANIYORUM'

Takımda yorgunluklar olduğunu ancak oyuncularına inandığını belirten Okan Buruk, 'Bu 47'nci maçımızdı bu seneki. Çok büyük bir maç sayısına ulaştık. Elbette bir yorgunluk oluyor takımın üzerinde. 1 haftada üst üste 3 maç oynayınca bu yorgunluk olabiliyor. Oyun içerisinde belli yerlerde bunu hissedebiliyorsunuz. Maç sonunda bunu hissettik. Bu dönem bizim için daha zorlu geçen bir dönemdi. Özellikle Osimhen'in sakatlanması, Lang'ın parmağının kopması ve yüzde 100 ile oynamaması, Yunus'un Trabzon maçından sonraki ağrıları... En son maç Asprilla'nın sakatlığı oldu. Osimhen'in dışında hücumdaki hamle sayımız azaldı. Son bölümde de yeterince pozisyon bulamadık. Çok erken panik yaptık. Top dönüşlerinde çok saçma fauller yaptık. Rakibimiz oyunun durmasından yararlandı. Burada yaptığımız saçma fauller oyunu durdurdu. Son bölümde daha sakin kalabilirdik. Bu yorgunluklar bu dönemde çıkabiliyor. Öndeyiz, önde olan takımız. Tek maça düştük. Şampiyonlar Ligi'nde yoğun fikstürden çıktık, ligde bu hafta 3 maç üst üste oynadık. Bundan sonra yorgunluğu atabileceğimiz ve şampiyonluk moduna girebileceğimiz 5 tane maç var. Bundan önceki senelerde de bu tarz puan kayıplarını yaşadık. Hep bunu başardık yine başaracağız. Bugünkü maçtan sonra kafamda en ufak tereddüt yok. Takımıma inanıyorum. Gençlerbirliği ve sonrasında Fenerbahçe maçı var. En yakın rakibimizle oynayacağız. Gençlerbirliği maçını oynayarak bir sonraki maça hazırlanacağız' sözlerini sarf etti.

Okan Buruk sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

'İlk maçtan sonra Kocaelispor camiasını tebrik ettik. Bu maçın bizim için motivasyon olduğunu söyledik. Bunu taraftarımız gösterdi. Taraftarımız kadar bizim de göstermemiz gerekiyordu. Türkiye'deki bütün takımlar Galatasaray'a karşı özel hazırlanıyor. Buraya gelen her takım önemli bir şekilde hazırlanıyor. Ben 1 puandan dolayı Kocaelisporlu oyuncuları da tebrik ediyorum.'

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ OYNAYAN TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMLARI DAHA FARKLI OLABİLİYOR'

Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın takım üzerindeki etkisinden bahseden Buruk, 'Şampiyonlar Ligi'nde 12 tane maç oynamışız. Belki de 24 tane Türkiye Ligi maçına denk. Orada çok yıpranıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ni oynayan takımların ligdeki durumları daha farklı olabiliyor. Bu tür puan kayıpları olacak. 47 tane maça çıktık ve bunların 12 tanesi Şampiyonlar Ligi maçı. Form düşüklüğü olabiliyor. Önde olan taraf biziz. Bugün avantajımızın bir kısmını kaybettik. Biz o özgüvenle yolumuza devam etmeliyiz. Şu anda bu durumda olmak da önemli ve değerli. Gönül isterdi ki puan farkı o şekilde kalsın. Şu anda 2 puanlık bir farkımız var. 2 hafta sonra da kendi sahamızda bir maç oynayacağız' sözlerini kullandı.

'BU HAFTA EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE MAÇIMIZA HAZIRLANACAĞIZ'

Bu hafta en güçlü şekilde Gençlerbirliği maçına hazırlanacaklarını ifade eden Okan Buruk, 'Zorlu bir dönemden geçtik. Bu dönemde sakatlıklar olabiliyor. Osimhen antrenmanlara başladı. Hafta sonu kadroda olabilecek diye umut ediyoruz. Bu hafta en güçlü şekilde maçımıza hazırlanacağız. Benim kafamda hiçbir şey değişmedi. Puan kaybettik ama kendimize olan güveni asla kaybetmedik. Onlarla birlikte yine bu şampiyonluğu kutlayacağız' diyerek sözlerini noktaladı.