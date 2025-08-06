Olay, öğle saatlerinde Silopi ilçesi Çalışkan beldesi yakınlarındaki Hezil Çayı kenarında meydana geldi. Ailesiyle pikniğe giden Elif Korkut, bir süre sonra gözden kayboldu. Kızlarına ulaşamayan aile, çevrede arama yaparken Elif’i çayda hareketsiz halde buldu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Elif, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi'nde, doktorların tül çabasına rağmen kurtarılamadı. Elif Korkut’un cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.