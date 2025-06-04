Bu sezon 4 farklı forma tasarımı ile sahada olacak Trabzonspor’un yeni formaları şöyle:

Klasik çubuklu forma ,

Asil bordo forma ,

Şık beyaz forma ,

Cesur ve enerjik turuncu forma.

Kulüpten yapılan açıklamada, formaların Trabzonspor’un köklü tarihi ve Karadeniz’in hırçın ruhundan ilham alınarak hazırlandığı belirtildi. Modern çizgiler ve yenilikçi kumaş teknolojisi ile tasarlanan formalar, hem performans hem de stil açısından dikkat çekiyor.

Dünyada Bir İlk: NFC Teknolojili Trabzonspor Forması

2025-2026 sezonu formaları, dünyada bir ilke de ev sahipliği yapıyor. Her formanın göğüs logosuna entegre edilen NFC çipi sayesinde, taraftarlar NFC uyumlu akıllı telefonlarıyla formaya dokunarak özel olarak hazırlanan bir dijital bağlantıya ulaşabilecek. Bu bağlantı üzerinden;

Sürpriz içerikler,

Özel videolar,

Taraftarlara özel dijital deneyimler sunulacak.

Bu yenilik sayesinde Trabzonspor taraftarı, kulübe bir adım daha yakın olacak.

Yeni sezon formalarına ilk sahip olanlardan biri olmak ve bu özel deneyimi yaşamak için 5 Haziran’ı kaçırmayın!