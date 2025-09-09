PTB Başkan Vekili Ali Türkoğlu, düzenlenen törende kırtasiyede kullanılabilecek alışveriş çeklerini İlçe Milli Eğitim Müdürü İmralı Kaloç'a teslim etti.

Türkoğlu, yaptığı konuşmada, her yıl geleneksel olarak TOBB'un desteğiyle sürdürdükleri eğitim yardımını devam ettirdiklerini belirterek, '200 öğrencimize 1250 TL'lik kırtasiye çeki verilecek. Eğitime yapılan yatırımın hiçbir zaman kayıp olmayacağına inanıyoruz. 'dedi.

Polatlı halkının her zaman öğrencisine sahip çıktığını belirten Kaloç ise, “Polatlı'da 27 bin öğrencimiz var, büyük bir aileyiz. Ticaret Borsamızın bu desteği bizleri memnun etti. Doğru ailelere ve öğrencilere ulaştıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu katkı için teşekkür ediyoruz.' diye konuştu.