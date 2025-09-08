CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından gerginlik tırmandı. Kayyum kararının ardından partililer ve vatandaşlar il binasına girmek istedi ancak polis engeliyle karşılaştı. Girişlerine izin verilmeyen yurttaşlar gece boyunca bina önünde nöbet tuttu. Olay yerinde zaman zaman arbede yaşanırken çok sayıda CHP milletvekili sabaha kadar orada kaldı.

Parti yetkilileri duruma tepki gösterirken, yurttaşlar “irademizi teslim etmeyeceğiz” mesajı verdi.

ÖĞRENCİ KOLEKTİFLERİNDEN ÇAĞRI!

Öte yandan Ankara’da Öğrenci Kolektifleri “Halkın iradesine müdahale edilemez” diyerek CHP’ye destek yürüyüşü düzenleyeceklerini duyurdu. Ankara’daki birçok üniversiteden öğrencilerin katılımıyla yapılması beklenen yürüyüşte, İstanbul’daki müdahalelere karşı dayanışma çağrısı yapılacak. Öğrenci Kolektifleri yaptığı çağrıda akşam saat 21:00'de tüm 100. yıl halkını pazar yerinde toplanmaya davet etti.

İstanbul’daki bekleyişin sürdüğü ve partiye ait il binalarına girişin hala kısıtlandığı öğrenildi.