CHP'nin çağrısıyla düzenlenen miting, İstanbul’un dört bir yanından gelen vatandaşların katılımıyla devam ediyor. Güvenlik önlemleri artırılırken, sosyal medyada #Milletİradesi ve #GaziosmanpaşaEtkinliği etiketleriyle çok sayıda paylaşım yapılıyor.

"Yargı, iktidarın değil, halkın hakkını korumalıdır"
"Yargı, iktidarın değil, halkın hakkını korumalıdır"
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Miting alanından görüntüler ve Özgür Özel’in açıklamaları canlı olarak partinin sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor.

Editör: Uğurcan Bayrakdar