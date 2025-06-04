CHP'nin çağrısıyla düzenlenen miting, İstanbul’un dört bir yanından gelen vatandaşların katılımıyla devam ediyor. Güvenlik önlemleri artırılırken, sosyal medyada #Milletİradesi ve #GaziosmanpaşaEtkinliği etiketleriyle çok sayıda paylaşım yapılıyor.

Miting alanından görüntüler ve Özgür Özel’in açıklamaları canlı olarak partinin sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı’nda ⁠‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingimizi gerçekleştiriyoruz. https://t.co/w1RFGsmdxQ — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) June 4, 2025