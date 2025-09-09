WhatsApp’ın eski güvenlik şefi, şirketin kullanıcı güvenliğini hiçe saydığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Dava dilekçesinde, platformda tespit edilen ciddi güvenlik ve gizlilik açıklarının yetkililere bildirildiği fakat gerekli adımların atılmadığı ileri sürüldü.

Eski yöneticiye göre, bu ihmaller milyarlarca kullanıcının kişisel verilerini riske soktu. Ayrıca WhatsApp’ın, kullanıcı güvenliği yerine ticari kaygıları öne çıkardığı savunuldu.

Ana şirket Meta ve WhatsApp cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken dava, mesajlaşma uygulamasının güvenlik anlayışına dair soru işaretlerini artırdı.