Filistin ile dayanışma ve İsrail ablukasını kırmak için gönüllülerin bir araya gelerek oluşturduğu uluslararası sivil yardım filosuna, İspanya'nın dışında İtalya, Yunanistan ve Tunus'tan tekneler katılıyor. 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden yola çıkan Sumud Filosu Tunus’ta mola verdi. Sumud Filosu'na katılmak için Antalya’dan Tunus’a giden aktivistler Alpaslan Arslan, Hakan Şimşek ve İzzettin Yılgın, yola çıkacakları günü bekliyor.

Birkaç gün içinde yola çıkılmasının planlandığını belirten Antalya Kudüs Platformu’ndan Alpaslan Arslan, “Biz Gazze’ye ulaşsak da ulaşmasak da kazanmış olacağız. İsrail bizi engellese de engellemese de kaybetmiş olacak. Allah’ın izni ve sizin dualarınızla Gazze’ye ulaşacağız" dedi.

Antalya Kudüs Platformu’ndan İzzettin Yılgın ise “İnşallah hukuksuz ambargoyu delmek için uğraşacağız. İnşallah başaracağız. Rabb’im nasip ederse Gazzeli kardeşlerimize yardımlarımızı götüreceğiz" diye konuştu.

Aktivist Hakan Şimşek de Tunus’tan tüm Antalyalılara selam gönderdi, İspanya’dan yola çıkan filonun Tunus’a ulaştığını hatırlattı. Şimşek, “Buradaki kucaklaşma görülmeye değerdi" dedi. Aktivistlerin Tunus’ta bir araya gelmesinin adeta Gazze’deki Filistinlilerle kucaklaşırcasına büyük bir heyecan yaşattığını belirten Şimşek, “Gazzeli kardeşlerimiz bizi beklesin. Geliyoruz" dedi.

Antalyalı 3 aktivist, İspanya’dan Tunus’a ulaşan gönüllülerin bir iki gün dinlenmesinin ardından birlikte yola çıkacakları günü heyecanla beklediklerini kaydetti. (DHA)