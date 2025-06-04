‘İhaleye fesat karıştırma’ ve ‘rüşvet verme’ suçlamalarıyla tutuklanan Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu, savcılıkla iş birliği yaparak örgütün yapısı ve işleyişi hakkında detaylı bilgi verdiklerigerekçesiyle tahliye edildi. Bu üç isim hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verildi.

5 Kişi İmza Şartıyla Serbest Bırakıldı

Aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş ve Altan Gözcü, yurt dışı yasağı ve belirli günlerde karakola imza atmaşartıyla tahliye edildi.

Servet Yıldırım’a Ev Hapsi

Bir diğer şüpheli Servet Yıldırım ise ev hapsi uygulanarak serbest bırakıldı.