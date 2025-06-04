“MASAK Raporu Net: Para Hareketi Yok"

Özel, iddianamede yer alan iddiaların dayanaksız ve çelişkili olduğunu savunarak, "Bugüne kadar 'paralar verildi, döviz büroları açıldı' denildi. Ancak MASAK raporunda açıkça yazıyor, 'Hiçbir para hareketi yok.' O gün açıldığı iddia edilen döviz bürolarının hiçbiri açılmamış. Kamera kayıtları da bunu doğruluyor" dedi.

MASAK raporunun iddianame ekinde yer aldığını da vurgulayan Özel, "İnanmayan açsın baksın. MASAK açıkça diyor ki: ‘Tertemiz. Para yok.’" diye konuştu.

"UBER Şoförlerinin Taşıdığı Paralar Hikaye"

İddianamede yer alan bazı ifadelerin kulaktan dolma ve dayanaksız olduğunu söyleyen Özel, “Bir kişi ‘Kadıköy Moda’da oturuyordum, yan masadan UBER şoförlerinin paraları taşıdığını duydum’ diyor. Ne UBER kiralanmış, ne de o kişilerin kimliği belli. Bu tür iddialar, dosyada yer bulamamış zaten” açıklamasını yaptı.

"Adaylar Anketle Belirlendi"

Kurultay sürecinde belediye başkanlıklarının 'oy karşılığı vaat edildiği' yönündeki iddiaları da reddeden Özel, aday belirleme sürecinin şeffaflıkla yürütüldüğünü belirtti:

“CHP’de adaylar anketle belirleniyor. Kazanma potansiyeli en yüksek isimler aday gösteriliyor. Örneğin Mansur Yavaş, Özgür Özel’e oy verdiği için değil, ankette yüzde 58 potansiyel gösterdiği için aday gösterildi. Sandıkta da yüzde 60 oy aldı."

"Savcı İsterse Tüm Belgeleri Sunarız"

Özel, soruşturmayı yürüten savcıya seslenerek, ellerindeki tüm anket ve belgeleri sunabileceklerini söyledi:

“Savcı görevini yapıyor. Birileri yalan beyan veriyor. MASAK raporu temiz çıktı. Biz de gereken tüm bilgi ve belgeleri paylaşmaya hazırız” dedi.