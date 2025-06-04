Aktaş'ın verdiği ifadeler ve soruşturmaya sağladığı katkı nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Mahkeme, Aktaş’ın tahliyesine karar verirken, ev hapsi uygulamasının da devam etmesine hükmetti.

İBB Soruşturmaları Genişliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İBB bünyesindeki bazı yapılanmaların yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu iddiaları araştırılıyor. Aktaş'ın, bu yapılar hakkında verdiği bilgiler soruşturmanın seyrini etkileyebilecek nitelikte görülüyor.

Tahliye kararı, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, soruşturmaların ilerleyen günlerde yeni gözaltı ve ifadelerle genişlemesi bekleniyor.

Ne Olmuştu?

Aziz İhsan Aktaş, İBB ile bağlantılı yürütülen soruşturmada “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla 13 Ocak’ta tutuklanmıştı. Cezaevinde geçirdiği süre boyunca etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Aktaş, savcılıkla iş birliği yaptı ve bazı kritik bilgileri paylaştı. Bu gelişmenin ardından mahkeme, tahliyesine ancak ev hapsiyle devam edilmesine karar verdi.