CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'e yönelik tepkiler büyüyor. İl binası önünde yaşanan gerginlik, dün akşamdan bu yana devam ederken, Tekin’in binaya girişine vatandaşlar tarafından izin verilmiyor.

Bugün öğle saatlerinde il binası önünde basın açıklaması yapmak isteyen Gürsel Tekin, kalabalığın protestolarıyla karşılaştı. Konuşması sırasında bir vatandaş tarafından kendisine su şişesi fırlatıldı. Olay, Tekin’in koruması tarafından hızlı müdahaleyle engellendi. Yaşananlar kısa süreli paniğe neden olurken, gerginlik güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Öte yandan, partililer ve vatandaşların bina önündeki bekleyişi sürüyor.