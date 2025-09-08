Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İl Başkanlığına getirilen Gürsel Tekin'in İl Binasına girmesi için kapı önüne kolluk kuvvetlerinin yığılması üzerine X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İl Başkanlığımız, Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir"

Genel Başkan Özel'in ifadeleri ise şöyle: "Sn. İçişleri Bakanı, Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor. Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz! İl Başkanlığımız, Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür. Millet sizden, algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor. İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin. Ben kimsenin burnu kanamasın diye üstüme düşeni yapıyorum, siz de yapın." diye konuştu.