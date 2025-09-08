Olay, 1 Eylül’de Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Anadolu Caddesi’ndeki bir oto ekspertizde meydana geldi. İş yerine plakasız beyaz bir otomobille gelen kasklı 4 şüpheli, tüfek ve 3 tabanca kullanarak içeridekileri tehdit edip 1 milyon 200 bin lira nakit para ile 1 dizüstü bilgisayar alıp aynı araçla kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, soygunda kullanılan 1 pompalı tüfek ile 3 tabancayı bir elektrik trafosunun altında, şüphelilerin kıyafetlerini ise bir çöp konteynerinde buldu.

OLAY KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin beyaz bir otomobille kafalarında kaskla indikleri ve soygun yaptıktan sonra yine aynı arabayla kafalarında kasklarla kaçtıkları görülüyor.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)