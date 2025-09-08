CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in il binasına doğru hareket etmesinin ardından, il binası önünde tansiyon yükseldi. CHP'li milletvekillerinin nöbet tuttuğu alanda, çevik kuvvet ekipleriyle milletvekilleri karşı karşıya geldi.
#SONDAKİKA— Halk TV (@halktvcomtr) September 8, 2025
Kayyum Gürsel Tekin yola çıktı
Polis, CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde milletvekillerine biber gazı sıkıyor pic.twitter.com/PkmPrClpfZ
Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, il binası önünde gerçekleşen polis müdahalesinde kalırken, alanda kısa süreli arbede yaşandığı bildirildi. Polisin, il başkanlığı binasına çıkmak isteyen gruba karşı yoğun güvenlik önlemleri aldığı, çevik kuvvetin kalkanlarla milletvekillerini ablukaya aldığı görüldü. Görgü tanıkları, milletvekillerine fiziksel müdahalede bulunulmadığını ancak itişmelerin yaşandığını aktardı.