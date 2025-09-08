CHP İstanbul İl binası polis tarafından tam bir abluka altına alındı. CHP İstanbul İl Başkanlığına çıkan yollar çevik kuvvet ekiplerince kapatılırken binaya giriş-çıkışlar engellendi. Sabah saatlerinde ise alana yeni bariyerler getirildi. Vatandaşlarla polis arasında arbede yaşandı.

Parti binası önünde toplanan CHP’liler sabah saatlerine doğru bölgeye bazılarının plakası olmadığı kamyonetlerle yeni barikatlar getirildi.

Barikatların indirildiği sırada "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları atıldı.

Bariyerlerin yerleştirildiği sırada polis ve vatandaşlar arasında kısa süreli arbede çıktı

Bu arada CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının içinde Ankara’dan gelen 60 CHP Milletvekili nöbet tutmaya devam ediyorlar.