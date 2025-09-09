İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki bir motosiklet dükkanının önünde duran, yaklaşık değeri 100 bin lira olan ve kontak anahtarı üzerinde bırakılan motosiklet, dün saat 02.00 sıralarında çalındı. Durumu fark eden dükkan sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Aynı gün saat 21.30 sıralarında ise değeri yaklaşık 60 bin lira olan zincirle bağlı başka bir motosiklet daha çalındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaptıkları çalışmalarla her iki olayın şüphelisinin Ercan Yavuz olduğunu belirledi. Ekipler, motosikletlerden birini Fuar Caddesi’ne terk edilmiş vaziyette buldu. Yavuz, çaldığı motosiklet ile seyir halindeyken polis uygulamasında durduruldu. Ekipler, motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Olayda kullandığı pense ile gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Motosikletler ise sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ercan Yavuz, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)