Cumhuriyet Halk Partisi, kuruluşunun 102. yılını kutladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir’i ziyaret ederek özel defteri imzaladı. Özel, mesajında Atatürk’ün “Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vardır” sözünü hatırlatarak, “Sizden emanet aldığımız sandığı, demokratik rekabeti ve çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız” dedi.

Kuruluşunun 102. Yılı

Türkiye’nin en köklü siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül 1923’te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu. CHP, bu yıl 102. yaşını törenlerle kutladı. Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki heyet, sabah saatlerinde Anıtkabir’i ziyaret etti.

“Hürriyetin olmadığı yerde kurtuluş olmaz”

Özel, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajda özgürlük, eşitlik ve demokrasi vurgusu yaptı. Atatürk’ün hürriyet üzerine söylediği sözlerden ilham aldıklarını belirten Özel, “Cumhuriyetimizi kurucu değerleriyle buluşturacağımıza, halkımızı hak ettiği özgürlük, eşitlik ve refaha kavuşturacağımıza söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Sandığı savunma mesajı

Özel ayrıca, “Bugün ağır saldırılar altında olan partimizi, sizden emanet aldığımız sandığı, demokratik rekabeti ve çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız” diyerek partinin demokrasi mücadelesini sürdüreceğinin altını çizdi.

CHP’nin 102. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.