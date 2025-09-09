İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarda 8 şüpheliyi yakaladı.
Operasyonda, 145,82 gram sentetik uyuşturucu, 1,21 gram esrar ve cam aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ayrıca aranan firari hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA