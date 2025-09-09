Kolejden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki 100'den fazla kampüste on binlerce Doğa Koleji öğrencisi, yaz tatilinin ardından sınıflarına kavuştu.

Okul yöneticilerinin konuşmaları ve şiirlere yer verilen açılış törenlerinde, öğrenciler, uzun bir aranın ardından okullarıyla, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla buluştu.

Öğrenciler, 'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' mottosuyla, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde fidanlarını toprakla buluşturdu.

Yeşil vatan bilinciyle gerçekleştirilen bu etkinlik, Doğa Koleji'nin yıllardır sürdürdüğü doğa, çevre ve geleceğe yönelik duyarlılığının bir göstergesi niteliğini taşıyor.

Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda çağdaş bir eğitim sunmayı hedefleyen Doğa Koleji, akademik gücünü İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden alıyor. 2002'den bu yana temel eşitlik ilkesiyle dünya standartlarında eğitim veren kolej, uluslararası vizyona sahip, yerel değerlere bağlı ve evrensel değerlere açık bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.