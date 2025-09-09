Olay, saat 18.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Balkona çıkan Suriye uyruklu Ayea A., bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düştü. Annenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ayea A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA