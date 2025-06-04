Açıklamada, "Türk bisikletinin genç ve gelecek vadeden isimlerinden biri olan Mustafa Ayyorkun'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, Spor Toto Bisiklet Takımı'na, tüm bisiklet camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." görüşlerine yer verildi.

Bakan Bak'tan Mustafa Ayyorkun için başsağlığı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, paylaştığı taziye mesajında, "İran'ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour Of Iran yarışında geçirdiği elim kaza sonucu ağır yaralanan Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Mustafa Ayyorkun’un, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Genç yaşta vefat eden milli sporcumuza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Spor Toto Bisiklet Takımı’na ve bisiklet camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.