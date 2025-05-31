Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen ekipler, 4 ildeki 9 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda B.T. (27), R.K. (36), İ.E. (35), Y.C.Z. (22), S.K. (30), S.D. (32), S.T. (42), M.E. (53), Y.E. (22), R.A. (27), H.Ş. (37), Y.G.İ. (25) ve C.E. (27) gözaltına alındı.
Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda:
-
29 bin 507 adet uyuşturucu hap,
-
199,54 gram sentetik uyuşturucu,
-
9 adet tabanca,
-
5 adet şarjör,
-
2 adet namlu ve
-
40 adet mermi ele geçirildi.
Örgüt Kurma, Silah ve Uyuşturucu Ticareti Suçlamaları
Gözaltına alınan şüpheliler, Kütahya’ya getirilerek sorguya alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 kişi, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Silah ticareti ve kaçakçılığı” ile “Uyuşturucu madde ticareti” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.