Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen ekipler, 4 ildeki 9 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda B.T. (27), R.K. (36), İ.E. (35), Y.C.Z. (22), S.K. (30), S.D. (32), S.T. (42), M.E. (53), Y.E. (22), R.A. (27), H.Ş. (37), Y.G.İ. (25) ve C.E. (27) gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda:

Örgüt Kurma, Silah ve Uyuşturucu Ticareti Suçlamaları

Gözaltına alınan şüpheliler, Kütahya’ya getirilerek sorguya alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 kişi, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Silah ticareti ve kaçakçılığı” ile “Uyuşturucu madde ticareti” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA