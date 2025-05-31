Maçın bitiş düdüğüyle birlikte stadyum zeminine 5 yıldızlı Galatasaray logosu yansıtıldı. Ardından dronelar eşliğinde görsel şovlar yapıldı. Sahanın ortasına kurulan dev platformda teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları tek tek anons edilerek sahaya davet edildi.

Kutlamalarda Duygusal Anlar ve Müzik Şov

Teknik direktör Okan Buruk, sahaya Kenan Doğulu’nun “Rütbeni Bileceksin” şarkısıyla çıkarken, son maçına çıkan Dries Mertens büyük alkışlarla karşılandı. Mertens’in oğlu Ciro’yu kupanın içine yerleştirmesi gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Barış Alper Yılmaz, Davut Güloğlu’nun “Katulu Katula” parçasıyla horon teperek sahaya çıktı. Onu takım arkadaşları da coşkuyla takip etti. Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ise “Yarim Yarim” şarkısıyla sahneye çıkarken, taraftarlar “Taraftar çıldırdı, Osimhen’i istiyor” tezahüratıyla stadyumu inletti.

Kaptan Abdülkerim Bardakcı, sahaya Brezilya ezgileriyle çıkarken, Galatasaray’ın sembol isimlerinden Mauro Icardi, her zamanki gibi “Aşkın Olayım” şarkısıyla taraftarı coşturdu.

Fernando Muslera'ya Veda: Duygusal Anlar

Galatasaray’ın efsane kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla son kez sahaya çıktı. Adı anons edilirken taraftarlar gözyaşlarını tutamadı. Omuzlara alınarak onurlandırılan Muslera, “Herkese çok teşekkürler. Sizi seviyorum,” diyerek veda etti.

Çifte Kupa, Tek Yürek

Törenin sonunda önce Türkiye Kupası, ardından Süper Lig şampiyonluk kupası kaldırıldı. Takım, tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.