Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 3 Haziran 2025 tarihinde yaptığı operasyonla, hakkında "Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçundan 2 yıl 6 ay, ayrıca "Tasarlayarak Öldürme" suçundan 10 yıldır firari olan Y.İ. (Bismil-1982) isimli şahsı saklandığı adreste yakalayarak cezaevine teslim etti.

Emniyet yetkilileri, halkın huzurunu bozanlara karşı mücadelelerinin kararlı şekilde devam edeceğini vurguladı.