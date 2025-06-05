Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 3 Haziran 2025 tarihinde yaptığı operasyonla, hakkında "Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçundan 2 yıl 6 ay, ayrıca "Tasarlayarak Öldürme" suçundan 10 yıldır firari olan Y.İ. (Bismil-1982) isimli şahsı saklandığı adreste yakalayarak cezaevine teslim etti.

Emniyet yetkilileri, halkın huzurunu bozanlara karşı mücadelelerinin kararlı şekilde devam edeceğini vurguladı.

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Muhabir: Haber Merkezi