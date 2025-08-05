Samsun’un Salıpazarı ilçesinde Erol A. (41), evin balkonunda tartıştığı Taner Deniz (30) ve Tarık Acar’ı (34) tabanca ile vurarak öldürdü. Erol A., bir süre sonra tabanca ile birlikte emniyet müdürlüğüne gidip teslim oldu.

Olay, saat 21.00 sularında Salıpazarı ilçesi Konakören Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evin balkonunda oturan Erol A., Taner Deniz ve Tarık Acar arasında bilinmeyen neden ile tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Erol A., tabanca ile Taner Deniz ile Tarık Acar’ı vurup, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Deniz ve Acar’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Erol A., bir süre sonra suç aleti tabancayla birlikte Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.