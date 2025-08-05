Mardin’in Nusaybin ilçesinde şoförünün kontrolünden çıkarak devrilen TIR, alev aldı. TIR’da mahsur kalan şoför Mehmet Çiftçi (50), yanarak yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 20.30 sularında Nusaybin ilçesi Odabaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mehmet Çiftçi yönetimindeki plakası belirlenemeyen TIR, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, motor kısmından alev aldı.
Çiftçi yanan TIR’da mahsur kalırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
TIR’da yapılan incelemede, Çiftçi’nin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçi’nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.