Son şampiyon Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler için kiralık transfer planı hazırlığında.

Oynama Garantili Teklif Masada

Geçtiğimiz sezon Real Madrid’de yeterli forma şansı bulamayan Arda Güler için Galatasaray yönetimi, bu hafta itibarıyla resmi girişimlere başlamayı planlıyor. Oyuncunun düzenli oynayabileceği bir ortam sunmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, oynama garantili bir teklif hazırlıyor.

Karar Xabi Alonso Görüşmesine Bağlı

İspanyol basınında yer alan iddialara göre Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso ile görüşerek bu sezonki rolünü netleştirmek istiyor. Eğer yine sınırlı süre alacağına kanaat getirirse, kiralık forma giymeye sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz Sezonun Performansı

2024-2025 sezonunda tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Arda Güler, bu karşılaşmaların çoğunda oyuna sonradan dahil oldu. Genç yıldız, sezonu 6 gol ve 11 asist ile tamamlayarak dikkat çekici bir katkı sundu.