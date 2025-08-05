Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

58. TSYD Ankara Kupası'nda MKE Ankaragücü'nü mağlup eden kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan haftanın ilk antrenmanına, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Daha sonra gruplar halinde çeşitli pas organizasyonlarında bulunan oyuncular, yarı sahada oynanan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Taraftar için 'imza günü' etkinliği

Gençlerbirliği'nde satışa çıkan yeni sezon formalarıyla birlikte imza günü ve antrenman izleme etkinliği gerçekleştirildi.

Yaklaşık 300 taraftar, antrenman öncesi teknik ekip ve oyunculara forma imzalatıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kırmızı-siyahlı ekibe gönül veren taraftarlar, daha sonra antrenmanı tribünden takip ederek takımlarına destek oldu.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri, antrenmanı taraftarla beraber tribünden izledi.