Geçtiğimiz günlerde kendisini okuduğu üniversitenin bahçesindeki bir ağaca asıp intihar eden Nursena'nın ölümü ,ailesini ve bütün sevenlerini yasa boğumuştu. Diyarbakır'da üniversite okuyan ve 21 yaşında intihar ederek hayatı gözlerini yuman Nursena Düzgün'ün ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanmaya başladı.

İddiaya göre, okulda girdiği bir sınavda yanına yaklaşan bir üniversite görevlisi yardım etme bahanesiyle genç kıza kopya verdi. Bu yardım sadece okulla ve derslerle kalmadı. İkili arasında yasak bir aşk başladı. Uzun bir süre devam eden bu yasak aşk, NurSena'yı giderek tüketti ve 21 yaşındaki genç kadın okulunun yakınlarında tam üç kere intihar girişiminde bulundu.

Çevresi ve yakın arkadaşları tarafından bilinen bu yasak ilişki Nursena'yı içten içe çıkılmaz bir hale sürükledi. Okuldaki öğrencilerin öğretmenlerin ve bir çok kişinin bildiği bu yasak aşk, bazı kişilerin dalga konusu oldu. Ailesinden bu yasak ilişkiyi saklayan genç kadın,, ilişki yaşadığı kişiye ,"ailem öğrenirse ne olacak? gibisinden sorduğu sorulara "Kaçacağım" şeklinde cevaplar verince Nursena içine düştüğü durumun merhametinden kendini toparlayamadı.

Genç kadının yaşadığı bu ikilem kendisini intihara sürükledi. Yaşanan bu olaydan sonra genç kadının çevresi ve ailesi derin bir kedere boğuldu ve bu kişinin genç kızı bu yola sürüklediği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Öğretim görevlisi yargılanacak mı?

Nur Sena yani öğrencisi ile yaşadığı bu yasak aşkın etikliği tartışılırken bahse geçen kişinin yargılanıp yargılanmayacağı ise sosyal medyada merak konusu oldu.