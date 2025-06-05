Kızılcahamam Belediyesi, Kurban Bayramı süresince belediyeye bağlı işletmelerin çalışma saatlerini açıkladı.Bayramın birinci günü kapalı olacak tesisler, ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerde belirlenen saatler arasında hizmet verecek.

Atatürk Çamı Kafe, Çam Kafe ve Millet Bahçesi Çam Restoran 10.00-24.00 saatleri arasında hizmet verirken; Soğuksu Bungalov&Restoran 08.00-23.00, Küçük Kaplıca 07.00-24.00, Kirmir Yüzme Havuzu ise 12.00-23.00 saatleri arasında açık olacak. Spor Merkezi 09.00-22.00, Millet Bahçesi ise 08.00-24.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kızılcahamam Belediyesi, tüm vatandaşların ve misafirlerin bayram tatilinde belediye işletmelerine davetli olduğunu belirterek, mutlu bayramlar diledi.

Bayram tatilinde de tüm hemşehrilerimiz ve misafirlerimizi işletmelerimize bekler, mutlu bayramlar dileriz ☺️ pic.twitter.com/oR5xnyGhfL — Kızılcahamam Belediyesi 🇹🇷 (@kizilcahamambel) June 4, 2025