Kulüp açıklamasında, "Kulübümüze bugüne kadar teslim edilen toplam imza beyannamesi sayısı 229'dur. Süreç, kulübümüz tarafından titizlikle ve yasal çerçevede yürütülmeye devam edecektir" denildi.

Fenerbahçe'den Şeffaflık Vurgusu

Fenerbahçeli kongre üyelerinin başlattığı imza kampanyasıyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp tüzüğümüzün ilgili hükümleri gereği Olağanüstü Genel Kurul talebiyle toplanan imzalar hakkında, bugüne dek sürecin sağlıklı ilerlemesi ve manipülasyona açık hale gelmemesi adına herhangi bir açıklama yapılmamıştır."

Kulüp yönetimi, kongre üyelerinin tüzükten doğan haklarına saygı gösterdiklerini belirtirken, bugüne kadar hiçbir olağanüstü genel kurulun imza toplanarak gerçekleşmediğine de dikkat çekti:

"Daha önce de vurguladığımız gibi, tüzüğümüzde kongre üyelerimize tanınan her hakkı, kulüp demokrasimizin temel unsurlarından biri olarak görmekte ve saygı duymaktayız. Ancak unutulmamalıdır ki, Fenerbahçe’nin köklü gelenekleri ve kurumsal kültürü doğrultusunda, kulüp tarihimizde Olağanüstü Genel Kurul hiçbir zaman imza toplanarak gerçekleşmemiştir."

229 İmzanın Detaylı Dağılımı

Kulüp tarafından yapılan açıklamada imzaların teslim şekliyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

Noter aracılığıyla posta yoluyla ulaştırılan imzalar:

"04.06.2025 tarihi itibarıyla bu yolla 151 beyanname kulübe ulaşmış ve kayıt altına alınmıştır."

Yüksek Divan Kurulu eliyle ulaştırılan imzalar:

"04.06.2025 itibarıyla bu yöntemle 78 beyanname alınmış ve kayda geçirilmiştir."

Toplamda 229 imzanın teslim alındığı ifade edilen açıklamada, sosyal medyada sürece dair yayılan bilgi kirliliğine de değinildi:

"Gelinen noktada özellikle sosyal medya mecralarında gerçeklerle ilgisi olmayan, yalan ve iftira niteliğindeki iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı çalışması yürütüldüğü açıktır."

Süreç Yasal Çerçevede Devam Ediyor

Fenerbahçe yönetimi, imza sürecinin şeffaf ve yasal zeminde devam ettiğini vurgularken, bundan sonraki gelişmelerin de kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini belirtti.

"Sürecin şeffaflığı ve sağlıklı ilerleyişinin devamlılığı adına, kanun ve tüzük hükümlerimiz çerçevesinde kulübümüze ulaştırılmış imza beyannamelerine dair detaylı bilgileri kamuoyuyla paylaşma kararı alınmıştır."