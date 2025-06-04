Altındağ Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban kesim alanlarını açıkladı. Tatlar Mahallesi’nde yer alan Altındağ Kurban Satış ve Kesim Tesisi dışında 6 farklı noktada daha kurban kesimi yapılabilecek.

Vatandaşların hijyenik ve güvenli ortamlarda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, belirlenen alanlar dışında kurban kesimine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Altındağ Kurban Kesim Noktaları Nereler?

Altındağ Belediyesi tarafından 2025 Kurban Bayramı için belirlenen kurban kesim alanları şöyle:

Altındağ Kurban Satış ve Kesim Tesisi – Tatlar Mahallesi

İskitler Semt Pazarı – Zübeyde Hanım Mahallesi, Seçim Sokak

Ali Ersoy Semt Pazarı – Güneşevler Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi

Gülpınar Semt Pazarı – Yıldıztepe Mahallesi, 166. Cadde

Karacaören Semt Pazarı – Karacaören Mahallesi, 1538. Cadde

Karapürçek Semt Pazarı – Karapürçek Mahallesi, 309. Cadde

Doğantepe-Başpınar Semt Pazarı – Doğantepe Mahallesi, 1118/1 Sokak No:4

Belirlenen Alanlar Dışında Kesim Yasak

Başkan Tiryaki, “Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı huzurlu ve hijyenik şekilde geçirmesi için ekiplerimiz sahada olacak. Belirlenen noktalar dışında, sokaklarda ve bina aralarında kurban kesimine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Halk sağlığını tehdit eden her türlü uygulamanın önüne geçeceğiz” dedi.

Altındağ Belediyesi ekipleri, bayram süresince 24 saat görev başında olacak ve usulsüz kesim yapanlara gerekli cezai işlemler uygulanacak.