Kaza saat 23.00 sıralarında Karasu- Akçakoca Karayolu Kocaali Beşevler sapağında meydana geldi. Eşi Sevilay Avcı (61) ile İstanbul'dan Kocaali Demiraçma Mahallesinde bulunan evlerine giden Atilla Avcı (62) yönetimindeki 54 FJ 958 plakalı ticari minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya savruldu. Devrilen minibüste sürücü Atilla Avcı yaralanırken, eşi Sevilay Avcı olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü Atilla Avcı Karasu Devlet Hastanesine kaldırılırken, Sevilay Avcı’nın cenazesi de hastane morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.