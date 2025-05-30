Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen ‘Drone ile Arazide Kayıp Arama Yarışması’, Türkiye’de ilk kez Kırşehir’de gerçekleştirildi. Ahi Evran Gençlik Kampı’nda iki gün süren etkinliğe 400 AFAD personeli katıldı.

Tatbikatta, açık alan, ormanlık bölge ve su kenarında kayıp kişilerin tespiti ve müdahale senaryoları uygulandı. 3 farklı arazi tipinde toplam 81 drone kullanıldı. Yarışma süresince ekiplerin koordinasyon, müdahale hızı ve drone kullanım becerileri test edildi.

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, yarışmanın ödül töreninde yaptığı açıklamada, etkinliğin sadece bir yarışma değil, aynı zamanda büyük ölçekli bir tatbikat olduğunu vurguladı.

“Afet Bölgelerinde Yapay Zeka Kullanılacak”

AFAD’ın teknolojik altyapısına ilişkin bilgi veren Pehlivan, arama-kurtarma çalışmalarında yapay zekanın da devreye alınacağını belirtti. Pehlivan, şu anda 43 farklı arama-kurtarma aracından 17’sinin yerli ve milli olarak üretildiğini ifade etti.

“Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında AFAD olarak biz de teknolojik altyapımızı güçlendiriyoruz. 81 ilde termal kameralı dronlarımız var. Drone sayımız 170’e ulaştı. 570 personelimiz sertifikalı drone pilotu oldu” diye konuştu.

“Ne Kadar Hazırlıklı Olursak, O Kadar Güçlüyüz”

AFAD’ın afet yönetimi çalışmalarının Türkiye Afetlere Hazırlık Planı, Afetlere Müdahale Planı ve Afet Sonrası İyileştirme Planı olmak üzere üç aşamalı bir sistemle yürütüldüğünü belirten Pehlivan, “Her adımımız ülkemizi afetlere karşı daha dirençli hale getirmeye yöneliktir. Hazırlıklı olmak, gücümüzü artırır” dedi.

“Yerli Üretim Teknolojilerle Daha Güçlü Afet Yönetimi”

Tatbikatın sahadaki eksikliklerin görülmesine de olanak sağladığını vurgulayan Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

“AFAD olarak TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı gibi kurumlarla iş birliği içindeyiz. Bilimsel ve teknolojik projelerle afet yönetim yapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz” dedi.