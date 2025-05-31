Aydöner, Parti Meclisi toplantısı için Ankara'da bulunduğunu, ardından Düzce mitingi için yola çıktığı sırada eşinden gelen telefonla evindeki aramadan ve gözaltı kararından haberdar olduğunu belirtti. Açıklamasında, “İstanbul’a geçiyorum.” ifadesine yer verdi.

CHP’li yetkililerden ve güvenlik birimlerinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın nedeni ve yasal sürece ilişkin detayların önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Baki Aydöner’in sosyal medyada yaptığı paylaşım şöyle:

“Parti Meclisi toplantımız için Ankara’daydım. Bugün gerçekleştireceğimiz Düzce mitingi için yola çıkmıştım. Az önce eşim aradı, evimizde arama yapıldığını ve hakkımda gözaltı kararı olduğunu öğrendim. İstanbul’a geçiyorum.”