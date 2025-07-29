İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten’in ailesi yeni bir mutluluk yaşadı. Gülten’in eşi Pınar Çalışkan Gülten, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine “Maya” adını verdi.

Ramazan Gülten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kızına hitaben duygusal bir mesaj kaleme aldı. Gülten, “O minik kalbinin sesini duyduğumdan beri yüreğin kulaklarımda” diyerek başladığı mesajında, kızını kucağına alamamanın burukluğunu dile getirdi.

“Sağlık olsun kızım, tanışmak için biraz daha bekleyeceğiz” ifadeleriyle sözlerini tamamlayan Gülten’in paylaşımı, kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Gülten, geçtiğimiz aylarda imar dosyalarıyla ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Yeni doğan Maya ve annesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.