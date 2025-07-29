Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO’su Özlem Adıgüzel, festival hakkında bilgi verdi. Jennifer Lopez’in dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geleceğini açıklayan Adıgüzel, “Turnenin en büyük sahnesi İstanbul’da olacak. Jennifer Lopez, 36 metre yüksekliğinde, 72 metre genişliğinde ve 20 bin piksel çözünürlüğe sahip dev LED ekranlı sahneye özel bir koreografi hazırlıyor. Bu konser, hem Lopez hem de hayranları için unutulmaz olacak” dedi.

Türkiye'nin En Büyük Sahnesi Kuruluyor

Festival alanına kurulan sahnenin, şu anda Türkiye’deki en büyük sahne olduğuna dikkat çeken Adıgüzel, “Sahnemiz ileri düzey bir teknik donanıma sahip. Alanın en arkasından bile konserler net bir şekilde izlenebilecek. 50 bin ila 70 bin kişilik kapasiteyle geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyoruz” diye konuştu.

Uygun Fiyatlarla Dünya Yıldızlarına Erişim

Adıgüzel, İstanbul Festivali’nin “erişilebilirlik” misyonuna sahip olduğunu vurgulayarak, “Giriş fiyatlarımız bir dünya starına rağmen oldukça makul. Jennifer Lopez konseri için biletler 1.500 TL’den, festival kapsamındaki diğer konserler ise 500 TL’den başlıyor. Amaç tüm İstanbul’u kapsayan, herkesin katılabileceği bir festival atmosferi yaratmak” ifadelerini kullandı.

Festivalde 50’den Fazla Performans Yer Alacak

1-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Festivali boyunca 50’den fazla performans sergilenecek. Yerli ve yabancı sanatçıların sahne alacağı festivalde müzik, eğlence ve görsel şovlar bir araya gelecek. Katılımcılar, her bütçeye uygun bilet seçenekleriyle müziğin ve eğlencenin tadını çıkarabilecek.