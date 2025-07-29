Abbas SATIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. TBMM'de kurulacak komisyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yangınlarda büyük şehirleri suçlamasına "Hayatımda duyduğum en büyük yalan Büyükşehir belediyelerinin elinde hava aracı yok. Havadan nasıl müdahale edecek." diye konuştu.

'Komisyonda Eşitlik'

AKP ve MHP'nin isimlendirilen Terörsüz Türkiye Komisyonu konusunda şunları söyledi:

"Komisyon eşit temsil edilmeli. Bu komisyonda birinin dediği olmayacak. Uzlaşmayla çıkacak. Nitelikli çoğunlukla karar alınması yönünde bir yöntem uygulanacaksa, CHP komisyonda yer alır. Ayrıca bu komisyon Anayasa yapacak bir komisyon değil. Ona niyetlenenler olursa biz onların yanında olmayız"