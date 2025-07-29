Sezon başında Lis’le yolların ayrılması gündeme gelse de, Avrupa'dan gelen tekliflerin yetersiz bulunması nedeniyle oyuncunun takımda kalması kararlaştırıldı. Hazırlık maçlarında kaleyi koruyan 28 yaşındaki eldivenin şimdilik başka bir kulübe transferi söz konusu değil.

Öte yandan, ikinci kaleci Arda Özçimen’in Bandırmaspor’a kiralanmasının ardından, Göztepe yönetimi Mateusz Lis ile forma rekabetine girebilecek kaliteli bir file bekçisi arayışında. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes’te forma giyen genç kaleci Doğan Alemdar için temaslarını sürdürdüğü bildirildi.

22 yaşındaki Doğan Alemdar transferinde ısrarcı olan Göztepe, Süper Lig başlamadan bu hamleyi sonuçlandırmayı hedefliyor. Yönetim, güçlü bir kaleci rotasyonu ile sezona girerek hem rekabeti artırmak hem de kaleyi sağlamlaştırmak istiyor.