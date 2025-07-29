Bengisu Avcı, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla,

“Gelecek neden bir risk olsun ki?” diyerek bu tarihi geçişe hazırlanıyor.

19 Temmuz’da Kuzey Kanalı’nı 10 saat 48 saniyede yüzerek rekor kıran milli sporcu, Tsugaru parkurunu hava koşullarına bağlı olarak 1-6 Ağustos tarihleri arasında geçmeyi hedefliyor.

Dünyanın En Güçlü Akıntılarına Sahip Tsugaru Kanalı

Honshu ile Hokkaido arasındaki bu okyanus kanalı, dünyanın en kuvvetli akıntılarına sahip bölgelerden biri. Son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle saatte 10-12 km hızına ulaşan akıntılar, parkurun zorluğunu arttırıyor. Federasyonun da bu nedenle başlangıç ve bitiş noktalarında değişikliklere gittiği biliniyor.

Milli yüzücü, Tsugaru geçişini en az 12 saatlik dayanıklılık ve performans ile tamamlamayı hedefliyor.

Ocean’s 7 Macerası ve Rekorlar

2018’de Manş Denizi’ni 11 saat 29 dakikada geçerek başlayan serüveninde Bengisu Avcı, şu ana kadar Ocean’s 7’nin altı etabını başarıyla tamamladı:

Catalina Kanalı (2022) — İlk Türk kadın olarak geçti

Cebelitarık Boğazı — Türkiye rekoru kırdı

Cook Boğazı — İlk Türk kadın yüzücü oldu

Molokai Kanalı — Avrupa rekoru kırdı, parkuru geçen ilk Türk oldu

Kuzey Kanalı — Rekor sürede tamamladı

Ayrıca, ultra maraton kariyerinde birçok dünya rekoru ve şampiyonluk da kazanan Bengisu Avcı, Türkiye ve dünya yüzme tarihine adını altın harflerle yazdırıyor.