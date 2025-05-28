Ankara’nın Çankaya ilçesinde 27 Mayıs günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ahmet Samed Arıcan, bugün toprağa verilecek.

Edinilen bilgilere göre, iş çıkış saatlerinde Çankaya'da yoğun trafiğin yaşandığı bir noktada Arıcan’ın kullandığı motosiklet, önde seyir halindeki bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç sürücü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ahmet Samed Arıcan kurtarılamadı.

Ahmet Samed Arıcan’ın vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Genç yaşta hayatını kaybeden Arıcan’ın cenazesi 28 Mayıs Çarşamba (bugün) öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SONSÖZ GAZETESİ OLARAK MERHUMA ALLAH'TAN RAHMET AİLESİNE VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.