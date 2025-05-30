Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal Cerrah Mahallesi yolunda meydana gelen kazada motosiklet ile bisiklet çarpıştı. Kaza sonucu biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Cerrah Mahallesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 78 yaşındaki Süleyman C.idaresindeki bisiklet ile aynı yönde seyir halinde olan 65 yaşındaki Sedrettin Ç. yönetimindeki 16 KLG 71 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle hem motosiklet hem de bisiklet devrildi.

Çarpışma sonrası bisiklet sürücüsü Süleyman C., motosiklet sürücüsü Sedrettin Ç. ve motosikletin arkasındaki yolcu Yeliz Ç. (29) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bisiklet sürücüsü Süleyman C., burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.